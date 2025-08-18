Жители Подмосковья заметили кружащий в небе больше двух часов самолет

18 августа 2025, 14:22

Mash: Самолет Aero Nomad Airlines больше двух часов кружит над Подмосковьем

Фото: iStock/OceanFishing

Жители Подмосковья заметили самолет Airbus A320, кружащий в небе больше двух часов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.