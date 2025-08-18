Жители Подмосковья заметили кружащий в небе больше двух часов самолет
Жители Подмосковья заметили самолет Airbus A320, кружащий в небе больше двух часов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Жители муниципального округа Чехов были встревожены необычным полетом воздушного судна над их домами. По информации из источника, речь идет о самолете кыргызской авиакомпании Aero Nomad Airlines.
Борт вылетел из Москвы в Ош около 11:20, но из-за технической проблемы экипаж решил вернуться во Внуково. Однако перед этим воздушное судно несколько часов кружило над Московской областью, чтобы израсходовать топливо. Сейчас самолет идет на снижение.
В аэропорту Airbus встречают спасатели, службы приведены в режим готовности.
