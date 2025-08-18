В Китае жители деревни организовали поиски сурка, укравшего ключи от машины
В Китае жители деревни вышли на поиски сурка, укравшего ключи от машины. Об этом сообщает South China Morning Post.
В процессе остановки для отдыха группа путешественников решила угостить местных сурков. Они оставили сумку с лакомствами неподалёку. В ней оказались мобильный телефон и ключи от автомобиля.
Один из сурков, привлечённый запахом еды, схватил ключи прямо на глазах у туристов и скрылся в своей норе. Попытки достать их с помощью палки не увенчались успехом, и путешественники обратились за помощью к местным жителям.
К поискам присоединились даже староста деревни и секретарь местной партии. Они использовали различные методы, включая «ковровый поиск» и эксперименты с мощными магнитами.
Только ближе к вечеру, спустя четыре часа, ключи были найдены.
