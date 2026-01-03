Одноклассники избили мальчика в Крыму: подробности

03 января 2026, 12:50

МВД: в Крыму одноклассники избили 11-летнего ребенка

Фото: istockphoto/blinow61

11-летний школьник пострадал в конфликте с одноклассниками. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым, пишет РИА Новости.