Одноклассники избили мальчика в Крыму: подробности

Фото: istockphoto/blinow61

11-летний школьник пострадал в конфликте с одноклассниками. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым, пишет РИА Новости.



По данным ведомства, 23 октября 2025 года в полицию Кировского района поступило заявление о травмировании ребенка 2014 года рождения. Как следует из медицинской справки, переданной в ОМВД России по Кировскому району, у мальчика диагностировали ушиб голени.

После распространения информации в интернете правоохранители провели проверку и установили всех участников произошедшего. Ими оказались трое 11-летних одноклассников потерпевшего.

В отношении законных представителей несовершеннолетних составили административные протоколы по статье о неисполнении родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Никита Кротов

