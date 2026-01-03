Одноклассники избили мальчика в Крыму: подробности
11-летний школьник пострадал в конфликте с одноклассниками. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым, пишет РИА Новости.
По данным ведомства, 23 октября 2025 года в полицию Кировского района поступило заявление о травмировании ребенка 2014 года рождения. Как следует из медицинской справки, переданной в ОМВД России по Кировскому району, у мальчика диагностировали ушиб голени.
После распространения информации в интернете правоохранители провели проверку и установили всех участников произошедшего. Ими оказались трое 11-летних одноклассников потерпевшего.
В отношении законных представителей несовершеннолетних составили административные протоколы по статье о неисполнении родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
