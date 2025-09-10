Однокурсница серийного убийцы из США заявила о мотивах его преступления

10 сентября 2025, 17:56

People: Однокурсница серийного убийцы из США Кобергера заявила о его мотивах

Фото: istockphoto/TolikoffPhotography

Однокурсница Брайана Кобергера с факультета криминалистики заявила изданию People, что он убил четырех студентов Университета Айдахо в ноябре 2022 года из любопытства — чтобы «узнать, что чувствуешь, когда совершаешь преступление».