Однокурсница серийного убийцы из США заявила о мотивах его преступления
Однокурсница Брайана Кобергера с факультета криминалистики заявила изданию People, что он убил четырех студентов Университета Айдахо в ноябре 2022 года из любопытства — чтобы «узнать, что чувствуешь, когда совершаешь преступление».
По её словам, если бы он сумел уйти от наказания, это окончательно закрепило бы у него убеждение в собственном интеллектуальном превосходстве. Женщина пожелала остаться анонимной.
Аспирантка Университета штата Вашингтон, учившаяся с Кобергером, описала его как крайне расчётливого человека с выраженными нарциссическими чертами и отсутствием сочувствия. Она полагает, что убийство было способом утвердить контроль над окружающими. Однокурсники сразу заподозрили Кобергера в нападении на студентов соседнего вуза и даже обсуждали с ним детали происшествия, говорит она.
По версии обвинения, в ночь на 13 ноября 2022 года мужчина проник в дом в городе Москоу, где находились Мэдисон Моген, Кейли Гонсалвес, Ксана Кернодл и её партнёр Итан Чапин, и напал на них с ножом. О причастности Кобергера свидетельствовали следы ДНК на ножнах, найденных на месте преступления. Двух других студенток, снимавших комнаты в том же доме, он не тронул.
3 июля 2025 года Кобергер заключил сделку со следствием и признал вину. По условиям соглашения, его нельзя было приговорить к смертной казни. 23 июля суд назначил ему четыре пожизненных срока без права на условно‑досрочное освобождение и дополнительно 10 лет лишения свободы за кражу со взломом.
Читайте также: