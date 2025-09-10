Пчелы устроили налет на магазин меда в Канаде

10 сентября 2025, 17:44

CBC News: тысячи пчел налетели на магазин пасечницы в Канаде

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

На магазин пчеловода в городе Террас (Канада) напали сотни — а по словам владелицы, и тысячи — насекомых, сообщает CBC News.





Кристин Макдональд обнаружила, что пчёлы залетают в помещение через щели в старых дверях и пытаются унести мёд. Причиной наплыва она называет продолжительную жару: из‑за тепла пчёлы дольше остаются активными, тогда как цветы уже отцвели и естественных кормовых источников стало меньше.



Чтобы сохранить товар, Макдональд накрыла прилавки брезентом и «пожертвовала» ванной комнатой — заманивала пчёл на свет туда, чтобы затем отловить и отпустить их на волю. Она также заклеила двери скотчем и советует коллегам‑пасечникам хорошенько подкормить своих пчёл, чтобы избежать подобных налётов.



По её словам, нападение длилось около пяти дней, пока пчёлы не перестали выявлять путь в магазин. Учёный из Университета Британской Колумбии Элисон Макафи сравнила ситуацию с отчаянной тягой животных запасаться перед холодами.





«Это почти как отчаяние — подобно тому, как медведи отчаянно пытаются набрать вес к зиме», — сказала она.