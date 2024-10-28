Офис Генпрокурора Украины обвинил экс-начальника сил логистики ВСУ в коррупции

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Офис Генпрокурора Украины обвинил экс-начальника центрального управления продовольственного обеспечения тыла командования сил логистики ВСУ в коррупции на полсотни миллионов гривен. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что бывший чиновник незаконным путём приобрел активы на общую сумму порядка 56 миллионов гривен. В неё входят автомобиль Toyota 2022 года выпуска, квартира в Киеве и 53 земельных участка в разных регионах Украины.
Имя подозреваемого не раскрывается. Однако местные СМИ уверяют, что речь идёт о полковнике ВСУ Александре Козловском, которого задержали в марте этого года.
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Анастасия Чинкова