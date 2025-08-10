Офицер Росгвардии незаконно регистрировал мигрантов прямо в военной части

10 августа 2025, 18:47

Офицер Росгвардии Скобелев пойдёт под суд за незаконную регистрацию мигрантов

Фото: iStock/Atstock Productions

Офицера Росгвардии Владимира Скобелева и нескольких его сообщниц обвиняют в подделке регистрации мигрантов прямо в одной из военных частей на Кубани, где он был начальником штаба. Об этом сообщает «Коммерсантъ».