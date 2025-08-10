Офицер Росгвардии незаконно регистрировал мигрантов прямо в военной части
Офицера Росгвардии Владимира Скобелева и нескольких его сообщниц обвиняют в подделке регистрации мигрантов прямо в одной из военных частей на Кубани, где он был начальником штаба. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По версии следствия, с июля 2020 по март 2022 года сотни людей получили временную регистрацию в отдельном батальоне материального обеспечения войск. В военных частях временную прописку могут оформлять военнослужащие и их семьи, однако количество регистраций за этот период превысило обычные показатели в несколько десятков раз.
Среди зарегистрированных оказались не только граждане России по рождению, но и натурализованные жители из Казахстана, Узбекистана, Украины, Белоруссии и Армении. Следователи военной прокуратуры и ФСБ выяснили, что временную регистрацию на год в военной части продавали через посредников за 20 тысяч рублей, при этом каждое продление стоило столько же.
По результатам расследования майор Скобелев и десять его предполагаемых соучастников были задержаны. Семь из них, включая экс-начальника штаба, обвиняются в создании или участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, а также в 116 эпизодах получения взяток. Материалы дела переданы в суд.
