В Москве арестовали сотрудника самого засекреченного подразделения МВД за взятку

В Москве арестовали старший оперуполномоченного одного из самых засекреченных подразделений МВД России – бюро специальных технических мероприятий (БСТМ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Уголовное дело возбуждено в отношении Антона Нестерова, сотрудника 4-го отдела БСТМ МВД. По версии следствия, с марта по сентябрь 2023 года заместитель начальника получил через посредника взятку от директора коммерческой организации в размере около пяти миллиардов рублей.
Эта взятка является одной из крупнейших в истории российской полиции, отмечает издание.
Расследование продолжается.
