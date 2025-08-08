В Москве арестовали сотрудника самого засекреченного подразделения МВД за взятку

08 августа 2025, 19:30

Фото: iStock/blinow61

В Москве арестовали старший оперуполномоченного одного из самых засекреченных подразделений МВД России – бюро специальных технических мероприятий (БСТМ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.