СК: В Тульской области за коррупцию осудили бывшую чиновницу и её мужа

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В Тульской области вынесли приговор бывшему замминистра природных ресурсов и экологии региона Диане Гришиной и её супругу, об этом сообщили в Следственном комитете и прокуратуре по региону.
Следствию удалось установить, что в период с марта 2014 года по май 2019 года чиновница получала взятки от главы компании по добыче песка. В сумме Гришиной передали 4,6 миллиона рублей.
Выяснилось, что посредником при передачи взяток её супруг Роман. В отношении ещё одного посредника, которого удалось установить следствию, уже был вынесен обвинительный приговор.
Как отметили в Следственном комитете, взятки Гришина получала «за попустительство и покровительство со стороны работниц министерства».
Центральный районный суд Тулы приговорил Гришину к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы, а её супруга к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.
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Выяснилось, что посредником при передачи взяток её супруг Роман. В отношении ещё одного посредника, которого удалось установить следствию, уже был вынесен обвинительный приговор.
Центральный районный суд Тулы приговорил Гришину к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы, а её супруга к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.
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Евгения Парфентьева