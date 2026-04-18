Официант бросил ребенка в печь за кражу сладостей на свадьбе в Индии
В Индии на свадьбе работник кейтеринга толкнул 11‑летнего мальчика в печь из‑за того, что тот взял несколько сладостей без спроса. Об этом сообщает NDTV.
Пострадавший ребенок по имени Чаман пришел на торжество вместе с бабушкой. Во время праздника мальчик несколько раз подходил к столу с угощениями, чтобы взять десерт. В какой-то момент отвечающий за праздничный стол официант вышел из себя, схватил сладкоежку и поднес его к горячей печи. Чаман пытался вырваться, но потерял равновесие и упал прямо в огонь.
Крики мальчика привлекли внимание гостей, которые оперативно вытащили ребенка из печи, однако тот уже получил серьезные ожоги. Пострадавшего немедленно госпитализировали, врачи оценивают его состояние как критическое.
Официант после случившегося скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивает полиция.
