В КБР автомобиль съехал в оросительный канал, пострадали пятеро
В Терском районе Кабардино‑Балкарии автомобиль съехал в оросительный канал, пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Авария произошла в селе Дейское. По данным ведомства, водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением, из-за чего машина выехала за пределы проезжей части и оказалась в оросительном канале.
Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) города Нальчик. Для их деблокировки спасатели привлекли группу из пяти человек. В настоящее время специалисты выясняют причины и обстоятельства дорожно‑транспортного происшествия.
Ранее в Ленинградской области авария в Ленинградской области унесла жизни двух человек. На трассе «Нарва» грузовик столкнулся с микроавтобусом.
Читайте также: