Официант уронил на клиентку ресторана чайник с кипятком в ее день рождения

08 ноября 2026, 15:09

В Волгограде официант опрокинул чайник на гостью

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Волгограде разгорается конфликт между посетительницей популярного ресторана паназиатской кухни и заведением после инцидента, произошедшего 4 ноября. Женщина, пришедшая с мужем отметить день рождения, получила серьезные ожоги ног: по её словам, официант случайно опрокинул на неё пол-литровый чайник с кипятком, пишет «МК».