Официант уронил на клиентку ресторана чайник с кипятком в ее день рождения
В Волгограде разгорается конфликт между посетительницей популярного ресторана паназиатской кухни и заведением после инцидента, произошедшего 4 ноября. Женщина, пришедшая с мужем отметить день рождения, получила серьезные ожоги ног: по её словам, официант случайно опрокинул на неё пол-литровый чайник с кипятком, пишет «МК».
Пострадавшая рассказала, что менеджер зала оказала первую помощь, обработав ноги средством от ожогов. Однако после того, как женщина обратилась в больницу, ресторан, по её утверждению, не вышел с ней на связь.
Гостья заявила, что заведение пытается уйти от ответственности: ей предложили компенсировать медицинские расходы в размере 761 рубля и выдать сертификат на 3000 рублей, но отказали в предоставлении записей с камер видеонаблюдения, сославшись на внутреннюю проверку. Из-за травмы россиянка не может выйти на работу и испытывает сильную боль при контакте кожи с водой.
В ресторане представили свою версию событий. В официальном комментарии заведение выразило сожаление и уточнило обстоятельства: сотрудники сразу оказали первую помощь, предложили вызвать скорую помощь (от чего посетительница отказалась) и проводили пару до автомобиля. По утверждению ресторана, администратор оставался на связи, предложил возместить расходы на лечение, организовать ужин за счет заведения или доставку, а также обсуждал другие варианты урегулирования ситуации.
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