Оглашен приговор гражданке США и РФ Карелиной по делу о госизмене

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К 12 годам колонии за госизмену приговорили екатеринбурженку Ксению Карелину, сообщает РИА Новости. Уточняется, что у осужденной два гражданства: РФ и США.
«Признать Карелину Ксению виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — гласит приговор суда.Отмечается, что Карелиной назначили штраф в 300 тысяч рублей. Гособвинитель запрашивал для осужденной 15 лет с ограничением свободы в два года после отбытия основного срока и штраф в полмиллиона.
Следствие считало, что Карелина оказывала финансовую поддержку боевикам ВСУ. Фигурантку уголовного дела взяли в феврале.
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