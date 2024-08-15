Российский депутат обвинил коллегу в нападении и попытке удушения

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Депутат Калининского райсовета Челябинска Дмитрий Иванов обвинил коллегу Андрея Кондратьева в нападении. Об этом сообщает Ura.ru.
По словам парламентария, нападение произошло во время общения с местными жителями. Иванов рассказал, что Кондратьев выполнил в отношении него удушающий прием и «потащил в сторону, где нет камер».
Депутат отметил, что уже написал заявление в правоохранительные органы. Предполагаемой причиной нападения Иванов посчитал зависть, вызванную его успехами.
Ранее сообщалось, что депутаты оппозиционных партий и парламентского большинства подрались в парламенте Грузии при рассмотрении законопроекта об иноагентах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Депутат отметил, что уже написал заявление в правоохранительные органы. Предполагаемой причиной нападения Иванов посчитал зависть, вызванную его успехами.
Ранее сообщалось, что депутаты оппозиционных партий и парламентского большинства подрались в парламенте Грузии при рассмотрении законопроекта об иноагентах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова