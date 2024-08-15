Российский депутат обвинил коллегу в нападении и попытке удушения

В Нижнем Новгороде жестокий убийца расправился сразу со всей семьей. Мужчина несколько лет работал при доме садовником, помогал с хозяйством. Однако в какой-то момент он решил, что ему мало платят. Тогда он поспешил избавиться от работодателей, не пожалев даже шестилетнего ребенка. Подробности убийства и истинные мотивы мигранта-убийцы – в материале «Радио 1».