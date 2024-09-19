В Красногорском лесу пресекли незаконный слёт студентов

В июле 1996 года в штате Нью-Джерси пропала журналистка Сьюзан Уолш, известная своими материалами о русской мафии, стриптизе и вампирских сектах. Уже почти 30 лет никто не знает где она, а расследование из раза в раз заходит в тупик.