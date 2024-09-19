В Красногорском лесу пресекли незаконный слёт студентов

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Сотрудники подмосковного Комлесхоза помешали отдохнуть на природе студентам географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Те проигнорировали ограничения на посещение лесов и высокий класс пожарной опасности, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Несанкционированный слёт студентов начался в лесу вблизи микрорайона «Изумрудные холмы» городского округа Красногорск. Собравшихся заметили местные жители. На место выехал старший участковый лесничий с нарядом полиции и дружинниками. Пришлось прервать отдых студентов, разъяснить нормы лесного законодательства и выпроводить их из леса во избежание возгораний», – говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что организаторы массовых мероприятий в лесу должны обязательно уведомлять Комитет лесного хозяйства Московской области. Сделать это можно через форму обратной связи. Тогда заранее можно будет узнать об ограничениях и спланировать другое место проведения.
Между тем за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность. Для физических лиц это штраф до 60 тыс. рублей; для должностных – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Предусмотрено также лишение свободы на срок до 10 лет.
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Лора Луганская