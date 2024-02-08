«Огненная страсть»: Ревнивый житель Татарстана облил жену бензином и пытался поджечь

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В Татарстане возбудили уголовное дело на мужчину, который из ревности пытался поджечь жену, об этом сообщает Следственный комитет по региону на своём официальном сайте.
По информации ведомства, покушение произошло вечером 3 февраля в Бугульминском районе.
65-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения, когда в нём, внезапно, взыграла ревность к 62-летней супруге. Тогда он облил её бензином и поджёг спичку.
На пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.
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65-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения, когда в нём, внезапно, взыграла ревность к 62-летней супруге. Тогда он облил её бензином и поджёг спичку.
«Однако, при виде горящей спички женщина выпрыгнула в окно и убежала к соседям, которые обратились в экстренные службы», — рассказали в СК.
На пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.
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Евгения Парфентьева