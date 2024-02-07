В Крыму отца-педофила приговорили к 20 годам колонии

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При этом, после того, как из дома уехала старшая дочь, отец-педофил переключился на 10-летнюю младшую дочь.
«Судом 40-летний житель Красноперекопска признан виновным и приговорен к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы после отбытия наказания на срок 2 года», — сообщили в крымском Следственном комитете.
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