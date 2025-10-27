Огненное ДТП с большегрузами в Иркутской области попало на видео

27 октября 2025, 05:29

Пожар вспыхнул после столкновения грузовиков на трассе в Иркутской области

На участке федеральной трассы «Сибирь» в Иркутской области случилось крупное ДТП с участием нескольких транспортных средств. Об этом проинформировала региональная прокуратура.