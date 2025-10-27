Огненное ДТП с большегрузами в Иркутской области попало на видео
На участке федеральной трассы «Сибирь» в Иркутской области случилось крупное ДТП с участием нескольких транспортных средств. Об этом проинформировала региональная прокуратура.
Авария произошла на 1325 км автодороги. В результате столкновения два большегруза загорелись. На данный момент точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
По информации Госавтоинспекции, в ДТП участвовали как грузовые, так и легковые автомобили. Сведения о пострадавших и погибших пока не разглашаются.
На месте аварии работают экстренные службы. Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники ДПС временно ограничили проезд в обоих направлениях трассы. Организован альтернативный путь через населенный пункт Камышет.
