Спасатели эвакуировали пять человек из горящего дома в Москве
В многоэтажном доме на северо-западе Москвы произошел серьезный пожар, в результате которого спасатели эвакуировали пять человек. Об этом информирует главное управление МЧС России по региону.
Возгорание произошло в квартире, расположенной на седьмом этаже дома №12 корпус 5 по улице Планерная. При тушении пожара сотрудники МЧС с помощью специальных спасательных устройств эвакуировали пять жильцов с верхних этажей здания, среди которых был один несовершеннолетний.
По данным спасателей, ситуация осложнилась тем, что один из жильцов, пытаясь спастись, выпрыгнул из окна и оказался на дереве. Пожарные оперативно обнаружили его и оказали необходимую помощь, после чего передали медикам для осмотра.
Для ликвидации возгорания задействовали 35 спасателей и 11 единиц специализированной техники. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
