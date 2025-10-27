Пять человек пострадали в результате ДТП под Калининградом
В Гвардейском районе Калининградской области при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек. Об этом пишет РИА Новости.
Авария случилась на автомобильной дороге «Гвардейск — Неман — граница с Литовской Республикой». По данным оперативных служб, водитель транспортного средства марки BMW не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Kia.
Как уточнили в издании, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили пять человек: водитель и четыре пассажира BMW. Всех пострадавших экстренно госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
