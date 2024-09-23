По делу экс-замминистра обороны Иванова арестовали особняк в Москве

Правительство поддержало законопроект о наказании за «пропаганду чайлдфри» и «отказа от деторождения», сообщили в ТАСС. Оно будет аналогичным тому, которое предусмотрено за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола».