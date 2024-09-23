По делу экс-замминистра обороны Иванова арестовали особняк в Москве

Фото: istockphoto/Zolnierek
По делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова арестовали два помещения в особняке в Чистом переулке в Москве. Речь идёт о двух нежилых помещениях.
Бывший замминистра обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере, напоминает РИА Новости. Согласно официальным судебным документам, с которыми ознакомилось агентство, площадь первого арестованного помещения составляет около 650 квадратных метров, а второго — почти 330 метров.
Согласно сервису проверки недвижимости, оба помещения относятся к особняку в Чистом переулке. Одно из них оценивается почти в 73 миллиона рублей (по кадастровой стоимости). Как следует из судебных материалов, объекты недвижимости оформлены на предприятие, к которому имеет отношение главный фигурант уголовного дела.
Читайте также:
Суд арестовал 43 банковских счета по делу экс-замглавы Минобороны РФ Иванова
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов привык к жизни в СИЗО
Тимур Иванов доставлен в суд для решения вопроса о продлении его ареста
Александр Бойцов