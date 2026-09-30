Оголодавшие медведи кошмарят кладбища в Сибири
Голодные медведи терроризируют кладбища Кузбасса и Новосибирской области
В Куйбышевском районе Новосибирской области временно закрыли въезд на Новоуспенское кладбище. Причина — появление медведя.
Как сообщает Om1 Новосибирск, местные жители заметили дикого зверя рядом с кладбищем в Куйбышеве несколько дней назад.
«Для безопасности въезд на кладбище временно ограничен, дежурят сотрудники полиции», — пояснили в городской администрации.Жителей просят не ходить в лес, особенно в одиночку, не отпускать детей на прогулки на природу и отложить посещение могил. Если хищник появится рядом, нужно уйти и сообщить о животном по номеру 112.
Портал VSE42.ru сообщает, что в Новокузнецке появился медведь, который раскапывал Кузнецкое кладбище. Косолапый спокойно передвигался среди могил и ел продукты, которые оставили на захоронениях.