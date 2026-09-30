Россиянин смог спастись от медведя, сунув ему ногу в пасть
Житель Приморского края рассказал РИА Новости, как спасся от медведя, раскрыв ему пасть.
Мужчина по имени Артём пошёл в лес вместе с другом. Когда появился агрессивный зверь, россиянин бросил в него мешок и побежал прятаться. Медведь догнал его, оторвал половину щеки и укусил в районе глаза, а затем начал ломать скулу.
В этот момент Артём не знал, что делать, поэтому засунул руки в пасть косолапого и разжал её. Позже они скатились со склона. Хозяин леса попытался схватить пострадавшего за живот, но тот засунул ему в пасть ногу в берце. Артём понял, что у него больше нет сил сопротивляться, и лёг спиной к хищнику, чтобы тот не разодрал другие части туловища.
Медведь снял часть кожи на лбу у мужчины и вскоре скрылся. Потерпевший выждал время и дополз до машины. Сейчас он восстанавливается. Несмотря на встречу со зверем, приморец продолжает ходить в лес, но берёт с собой больше товарищей.
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