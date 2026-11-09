Огонь охватил квартиру на седьмом этаже в московском доме
Два человека погибли в результате пожара в жилом доме на Очаковском шоссе в Москве. Возгорание произошло в квартире, расположенной на седьмом этаже девятиэтажного здания. По предварительной информации, внутри помещения было открытое пламя. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
На место происшествия прибыли пожарные расчёты. Специалистам удалось справиться с огнём и полностью ликвидировать возгорание. Однако последствия пожара оказались трагическими: два человека погибли.
Позже стало известно ещё об одной пострадавшей. Женщина получила травмы и была госпитализирована. Информация о её состоянии пока не уточняется.
В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются. Причины возникновения пожара и другие подробности случившегося пока не сообщаются.
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