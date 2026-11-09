Огонь охватил квартиру на седьмом этаже в московском доме

09 ноября 2026, 19:53

Два человека погибли при пожаре в московской квартире на Очаковском шоссе

Фото: Istock / grafoto

Два человека погибли в результате пожара в жилом доме на Очаковском шоссе в Москве. Возгорание произошло в квартире, расположенной на седьмом этаже девятиэтажного здания. По предварительной информации, внутри помещения было открытое пламя. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.