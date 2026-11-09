Жестокое убийство в Сербии: россиянку нашли под окнами жилого дома
В сербском городе Златибор обнаружили тело 20-летней девушки из России. По предварительной версии полиции, к её гибели может быть причастен бойфренд, который, предположительно, жестоко расправился с возлюбленной, а затем сбросил её с балкона. Об этом сообщает Mash.
Тело россиянки с многочисленными ранениями нашли под окнами жилого дома. Согласно предварительным данным, трагедия произошла в квартире, которую девушка снимала вместе с сожителем. Предполагается, что сначала мужчина нанес ей многочисленные ножевые ранения, после чего сбросил тело с балкона.
Главным подозреваемым стал сожитель погибшей — также гражданин России. По словам соседей, пара проживала вместе в арендованной квартире. После происшествия мужчина, как утверждают очевидцы, скрылся с места случившегося.
Обстоятельства гибели девушки устанавливаются. Версия о причастности её бойфренда пока рассматривается в рамках расследования.
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