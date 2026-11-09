Жестокое убийство в Сербии: россиянку нашли под окнами жилого дома

09 ноября 2026, 17:08

В Сербии нашли тело 20-летней россиянки — в убийстве подозревают её бойфренда

Фото: Istock / Artem_Furman

В сербском городе Златибор обнаружили тело 20-летней девушки из России. По предварительной версии полиции, к её гибели может быть причастен бойфренд, который, предположительно, жестоко расправился с возлюбленной, а затем сбросил её с балкона. Об этом сообщает Mash.