Закрывал камеру лифта и отбирал телефоны: в Оренбурге поймали серийного нападавшего на девушек
В Оренбурге задержали 18-летнего молодого человека, которого подозревают в нападениях на девушек в подъездах жилых домов. Как сообщает «База», парень жестоко избивал своих жертв, а происходящее попадало на камеры видеонаблюдения.
На одной из записей видно, как молодой человек несколько раз ударяет девушку возле подъезда дома на улице Лабужского. На другом видео он закрывает рукой объектив камеры в лифте, после чего нападает на находившуюся там девушку и забирает у неё телефон. При этом одна из пострадавших впоследствии заявила, что с ней якобы всё в порядке, и попросила окружающих не вмешиваться в ситуацию.
После распространения видеозаписей полиция установила личность предполагаемого нападавшего. Им оказался ранее судимый 18-летний Антон П. Молодой человек занимается самбо. После задержания в отделе полиции он записал видео с извинениями.
При этом остаётся неизвестным, насколько искренними были его слова. Сейчас правоохранители выясняют, сколько ещё девушек могли пострадать от действий задержанного. Не исключено, что число эпизодов нападений может оказаться больше, чем известно на данный момент.
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