Закрывал камеру лифта и отбирал телефоны: в Оренбурге поймали серийного нападавшего на девушек

09 ноября 2026, 17:28

В Оренбурге задержали 18-летнего самбиста, избивавшего девушек в подъездах

Фото: Istock / Backiris

В Оренбурге задержали 18-летнего молодого человека, которого подозревают в нападениях на девушек в подъездах жилых домов. Как сообщает «База», парень жестоко избивал своих жертв, а происходящее попадало на камеры видеонаблюдения.