Ограбили дом дочери Валентины Терешковой в Подмосковье

РЕН ТВ: Неизвестный ограбил дом дочери Валентины Терешковой в Подмосковье
В Московской области ограбили дом Елены Терешковой — дочери известных космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева.
Как стало известно РЕН ТВ, злоумышленник проник в её дом несколько дней назад. Следствие пока не установило точное время, которое преступник провёл внутри помещения.
Сама пострадавшая обнаружила пропажу имущества позже. Из дома исчезли водонагреватель, газовый баллон и стабилизатор. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. Супруг Елены Андрей Родионов в беседе с телеканалом подтвердил факт происшествия.
«Делом занимаются следователи», — сказал он.