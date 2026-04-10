Ограбили дом дочери Валентины Терешковой в Подмосковье

10 апреля 2026, 12:43

РЕН ТВ: Неизвестный ограбил дом дочери Валентины Терешковой в Подмосковье

Валентина Терешкова (Фото: kremlin.ru)

В Московской области ограбили дом Елены Терешковой — дочери известных космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева.





Как стало известно РЕН ТВ, злоумышленник проник в её дом несколько дней назад. Следствие пока не установило точное время, которое преступник провёл внутри помещения.



Сама пострадавшая обнаружила пропажу имущества позже. Из дома исчезли водонагреватель, газовый баллон и стабилизатор. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. Супруг Елены Андрей Родионов в беседе с телеканалом подтвердил факт происшествия.





«Делом занимаются следователи», — сказал он.