Вора задержали спустя почти 30 лет после побега из СИЗО

10 апреля 2026, 11:09

Вор выдавал себя за другого человека 28 лет после побега из СИЗО

В Нижегородской области спустя 28 лет задержали мужчину, находившегося в розыске за побег из СИЗО.





Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ФСИН России, в 1998 году пятеро заключенных, отбывавших наказание в камере нижегородского изолятора распилили решетки на окне и сбежали. Среди беглецов был уроженец Карачаево-Черкесии, осужденный за кражу и разбой.



На свободе мужчина изготовил поддельные документы и долгие годы жил в Нижегородской области под чужим именем. Сотрудникам ведомства удалось установить его точное местонахождение. При опросе фигурант сознался, что не является тем, за кого себя выдает.



В настоящее время задержанный содержится в СИЗО Нижнего Новгорода.



