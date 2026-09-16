Ограбили создателя «Свинки Пеппы»
Британский мультипликатор Марк Бэйкер, известный как один из создателей мультсериала «Свинка Пеппа», стал жертвой ограбления. Преступление совершалось в День святого Валентина, когда Бэйкер и его супруга отсутствовали дома, пишет The Daily Mail.
Злоумышленники проникли в особняк мультипликатора в графстве Суррей через окно на втором этаже. Из дома похитили ювелирные изделия на общую сумму £65 тыс. (около $90 тыс.).
Впоследствии грабителей задержали. В суде они признали свою вину и получили сроки до пяти лет лишения свободы.
В ходе разбирательства выяснилось, что двоих фигурантов дела ранее уже судили за кражу из музея Кюнстхал в Роттердаме. Тогда они похитили полотна Клода Моне и Пабло Пикассо. Большую часть этих произведений искусства до сих пор не нашли. Отбыв почти семь лет заключения в Нидерландах, преступники переехали в Великобританию, где продолжили криминальную деятельность.
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