Ограбили создателя «Свинки Пеппы»

16 сентября 2026, 22:00

Daily Mail: Особняк создателя мультика «Свинка Пеппа» ограбили в Британии

Фото: кадр из мультфильма Свинка Пеппа (2004-2019)

Британский мультипликатор Марк Бэйкер, известный как один из создателей мультсериала «Свинка Пеппа», стал жертвой ограбления. Преступление совершалось в День святого Валентина, когда Бэйкер и его супруга отсутствовали дома, пишет The Daily Mail.