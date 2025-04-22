Ограбившие Ким Кардашьян в Париже пенсионеры предстанут перед судом

Ким Кардашьян (Фото: Инстаграм* @kimkardashian)
28 апреля перед парижским судом предстанут члены банды пенсионеров, которые ограбили звезду Ким Кардашьян, сообщило издание The Guardian.
Ограбление случилось 3 октября 2016 года. Примерно в два часа ночи пятеро вооруженных мужчин собрались у здания, где Ким снимала квартиру на время поездки во Францию. Всем грабителям было за 60 лет.
Злоумышленники проникли в здание под видом сотрудников полиции, связали звезду и заклеили ей рот скотчем. Один из мужчин наставил на нее огнестрельное оружие и потребовал обручальное кольцо.
Ограбление продолжалось десять минут. Проникнувшие в квартиру отобрали украшения, бросили связанную Кардашьян в туалете и убежали. Пропали драгоценности на сумму порядка 10 миллионов евро — они все еще не найдены. Ким получила обратно только драгоценный крест с бриллиантами, стоящий 30 тысяч евро.
В участии и организации преступления подозревают 12 человек.
Кроме него, на скамье подсудимых будут еще девять человек.
Одиннадцатый подозреваемый уже скончался, еще один, 80-летний Пьер Буинер, не сможет участвовать в судебном процессе из-за проблем со здоровьем. Мужчину будут судить отдельно.
Мужчинам предъявили обвинения в вооруженном ограблении, бандитизме и похищении человека. Отмечалось, что суд может продолжаться с 28 апреля до 23 мая.
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Злоумышленники проникли в здание под видом сотрудников полиции, связали звезду и заклеили ей рот скотчем. Один из мужчин наставил на нее огнестрельное оружие и потребовал обручальное кольцо.
Ограбление продолжалось десять минут. Проникнувшие в квартиру отобрали украшения, бросили связанную Кардашьян в туалете и убежали. Пропали драгоценности на сумму порядка 10 миллионов евро — они все еще не найдены. Ким получила обратно только драгоценный крест с бриллиантами, стоящий 30 тысяч евро.
В участии и организации преступления подозревают 12 человек.
«Мы все были дедами», — отметил один из них, 71-летний Юнис Аббас.
Кроме него, на скамье подсудимых будут еще девять человек.
Одиннадцатый подозреваемый уже скончался, еще один, 80-летний Пьер Буинер, не сможет участвовать в судебном процессе из-за проблем со здоровьем. Мужчину будут судить отдельно.
Мужчинам предъявили обвинения в вооруженном ограблении, бандитизме и похищении человека. Отмечалось, что суд может продолжаться с 28 апреля до 23 мая.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева