Украинская фитнес-модель заявила об изнасиловании боевиками ВСУ

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Украинская фитнес-модель заявила, что её изнасиловали боевики ВСУ, когда она пыталась вступить в одно из военных подразделений. Слова девушки приводит телеканал RT в своём Telegram-канале.
Анастасия Тереховская утверждает, что военные накачали её наркотиками, после чего изнасиловали.
Модель подчеркнула, что после произошедшего очень разочаровалась в военных, но всё же выразила надежду, что не все из них такие.
В профиле модели в соцсетях уточняется, что в прошлом году она победила на конкурсе красоты, который оказывает финансовую поддержку украинской армии.
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Модель подчеркнула, что после произошедшего очень разочаровалась в военных, но всё же выразила надежду, что не все из них такие.
В профиле модели в соцсетях уточняется, что в прошлом году она победила на конкурсе красоты, который оказывает финансовую поддержку украинской армии.
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Анастасия Чинкова