Украинская фитнес-модель заявила об изнасиловании боевиками ВСУ

В июле 2023 года жительница Санкт-Петербурга, 53-летняя женщина, столкнулась с неприятной ситуацией во время похорон своего отца. Она заключила договор с ритуальной компанией, четко указав, что гроб должен быть светлого цвета в соответствии с последней волей покойного. Однако в день похорон женщина обнаружила, что ей предоставили темный гроб. Об этом стало известно «Фонтанке».