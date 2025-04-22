Избивших сверстника на перемене подростков задержали

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Состояние подростка, жестоко избитого в школе № 2120 в Новой Москве, оценивают как удовлетворительное — у восьмиклассника сломана челюсть и сотрясение мозга. Избивших мальчика учеников задержали и уже отчислили — приказ подписал директор, сообщил Телеграм-канал Mash.
Оба 15-летних нападавших оказались гражданами РФ. Молодые люди могут оказаться в колонии сроком на 5 лет за хулиганство. Один из несовершеннолетних уже состоит на учете в школе из-за поведения. Следственный комитет продолжает расследовать инцидент, а Департамент образования и прокуратура контролируют ситуацию.
Напомним, что мальчика избили 21 апреля на перемене. Очевидца подчеркивали, что восьмиклассника жестоко наказали за внешний вид — черные волосы, бледная кожа и неформальный стиль в одежде. По словам учеников, молодые люди били жертву по лицу ногами — школьник захлебывался кровью и бился в конвульсиях.
Ранее сообщалось, что в Охотском море два матроса устроили поножовщину на траулере «Остров Итуруп».
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Напомним, что мальчика избили 21 апреля на перемене. Очевидца подчеркивали, что восьмиклассника жестоко наказали за внешний вид — черные волосы, бледная кожа и неформальный стиль в одежде. По словам учеников, молодые люди били жертву по лицу ногами — школьник захлебывался кровью и бился в конвульсиях.
Ранее сообщалось, что в Охотском море два матроса устроили поножовщину на траулере «Остров Итуруп».
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Ольга Енгалычева