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Избивших сверстника на перемене подростков задержали

Фото: iStock/ Ake Ngiamsanguan

Фото: iStock/ Ake Ngiamsanguan

Состояние подростка, жестоко избитого в школе № 2120 в Новой Москве, оценивают как удовлетворительное — у восьмиклассника сломана челюсть и сотрясение мозга. Избивших мальчика учеников задержали и уже отчислили — приказ подписал директор, сообщил Телеграм-канал Mash.
Оба 15-летних нападавших оказались гражданами РФ. Молодые люди могут оказаться в колонии сроком на 5 лет за хулиганство. Один из несовершеннолетних уже состоит на учете в школе из-за поведения. Следственный комитет продолжает расследовать инцидент, а Департамент образования и прокуратура контролируют ситуацию.

Напомним, что мальчика избили 21 апреля на перемене. Очевидца подчеркивали, что восьмиклассника жестоко наказали за внешний вид — черные волосы, бледная кожа и неформальный стиль в одежде. По словам учеников, молодые люди били жертву по лицу ногами — школьник захлебывался кровью и бился в конвульсиях.

Ранее сообщалось, что в Охотском море два матроса устроили поножовщину на траулере «Остров Итуруп».

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#школьники
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#дети
В Петербурге фура с пивом опрокинулась на дороге и перекрыла движение
22 апреля 2025, 21:37

Фото: iStock/ Diy13

В Санкт-Петербурге огромная фура с ящиками пива опрокинулась на дороге и перекрыла несколько полос движения, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что дорожно-транспортное путешествие случилось сегодня на 47-м км КАД. Из-за удара прицеп большегрузного автомобиля практически разорвало и на асфальте оказались сотни банок с пивом — многие их них лопнули. Очевидцы обратили внимание, что проезжая часть оказалась полностью залита алкоголем, а аромат пива стоял еще очень долго.

Из-за аварии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на складе в Московском районе Санкт-Петербурга случился пожар. Сообщение о возгорании по адресу Дизельный проезд, д. 23, к. 3 поступило в 16:38.

Приехавшие на место инцидента сотрудники МЧС выяснили, что «в складском здании размером 15х50 метров происходит горение на площади 500 кв. метров».

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Избивших сверстника на перемене подростков задержали

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#санкт-петербург
#аварии
#пиво
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Два матроса устроили поножовщину на траулере в Охотском море
22 апреля 2025, 19:07

Фото: iStock/ Edgar G. Biehle

В Охотском море два матроса устроили поножовщину на траулере «Остров Итуруп», сообщил Tелеграм-канал «112».
Между мужчинами произошла ссора. Во время словесной перепалки 29-летний матрос Сергей ударил ножом в грудь своего 26-летнего коллегу Александра. Капитан траулера оперативно рассказал о случившемся на берег. В итоге после оказания первой помощи раненого эвакуировали на вертолете Ми-8.

Сергея задержали. В настоящее время мужчину допрашивают.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — обратили внимание в публикации.

Ранее сообщалось, что в московской школе двое учеников избили подростка за внешний вид, после чего пострадавший попал в реанимацию. На фоне этого родители и ученики создали петицию с просьбой наказать обидчиков, после чего она была разослана в ряд СМИ.

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МЧС: в Московском районе Петербурга загорелся склад
22 апреля 2025, 18:41

Фото: iStock/ Distortion Media

Пожар на складе случился в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба МЧС в Телеграм-канале.
Сообщение о возгорании по адресу Дизельный проезд, д. 23, к. 3 поступило в 16:38.

Приехавшие на место инцидента сотрудники МЧС выяснили, что «в складском здании размером 15х50 метров происходит горение на площади 500 кв. метров».

В 16:51 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС — это значит, что двух направленных на ликвидацию пожарных расчетов не хватает и их нужно удвоить.

Сейчас устранением пожара занимаются 29 пожарных и семь единиц техники. Информациио пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) был введён в Киржачском районе Владимирской области, где ранее прогремел мощный взрыв. Жителей призвали воздержаться от поездок в Киржачский район на время действия режима ЧС.

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В больнице Таиланда умер российский турист
Mash: в больнице Таиланда умер россиянин, приехавший на отдых с женой в Паттайю
22 апреля 2025, 18:01

Фото: iStock/peterscode

В больнице Бангкока умер бывший полковник МВД Тюменской области Григорий Шаров, впавший в кому во время отдыха в Таиланде. На шестой день у него случился инсульт, потом отёк мозга, затем его перевели на ИВЛ, пишет телеграм-канал Mash.
Шаров приехал вместе с женой в Паттайю. Ему стало плохо ещё в первый день отдыха. Мужчину перевезли в новый госпиталь Vejthani Hospital Bangkok, где врачи должны были стабилизировать его состояние для транспортировки в Россию, но Григорию стало хуже.

В ближайшее время тело россиянина доставят в Тюмень.

Ранее стало известно, что фотограф из Екатеринбурга 33-летняя Дарья поехала отдыхать в Таиланд вместе с друзьями. Во вторник, 15 апреля, у неё началось заражение крови, после чего она впала в кому.

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Режим ЧС введён в районе мощного взрыва во Владимирской области
МЧС: режим ЧС введён в Киржачском районе Владимирской области после взрыва
22 апреля 2025, 17:56

Фото: iStock/Leonid Ikan

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) был введён в Киржачском районе Владимирской области, где ранее прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Жителей призвали воздержаться от поездок в Киржачский район на время действия режима ЧС.

Ранее в этот день появились сообщения о крупном взрыве во Владимирской области. Изначально сообщалось о взрыве около военной части, однако власти региона не подтвердили эти сведения. Позднее очевидцы начали присылать видео с места происшествия, которые публиковали Telegram-каналы. На кадрах – столб густого дыма, который был виден на большом расстоянии.

Позже информацию о взрыве подтвердил губернатор региона Александр Авдеев. Он подчеркнул, что на месте происшествия работают оперативные службы.

В настоящее время причины взрыва уточняются. Губернатор области обещал раскрыть подробности произошедшего позднее.

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