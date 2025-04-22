Два матроса устроили поножовщину на траулере в Охотском море

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В Охотском море два матроса устроили поножовщину на траулере «Остров Итуруп», сообщил Tелеграм-канал «112».
Между мужчинами произошла ссора. Во время словесной перепалки 29-летний матрос Сергей ударил ножом в грудь своего 26-летнего коллегу Александра. Капитан траулера оперативно рассказал о случившемся на берег. В итоге после оказания первой помощи раненого эвакуировали на вертолете Ми-8.
Сергея задержали. В настоящее время мужчину допрашивают.
Ранее сообщалось, что в московской школе двое учеников избили подростка за внешний вид, после чего пострадавший попал в реанимацию. На фоне этого родители и ученики создали петицию с просьбой наказать обидчиков, после чего она была разослана в ряд СМИ.
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Сергея задержали. В настоящее время мужчину допрашивают.
«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — обратили внимание в публикации.
Ранее сообщалось, что в московской школе двое учеников избили подростка за внешний вид, после чего пострадавший попал в реанимацию. На фоне этого родители и ученики создали петицию с просьбой наказать обидчиков, после чего она была разослана в ряд СМИ.
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Ольга Енгалычева