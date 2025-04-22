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Два матроса устроили поножовщину на траулере в Охотском море

Фото: iStock/ Edgar G. Biehle

Фото: iStock/ Edgar G. Biehle

В Охотском море два матроса устроили поножовщину на траулере «Остров Итуруп», сообщил Tелеграм-канал «112».
Между мужчинами произошла ссора. Во время словесной перепалки 29-летний матрос Сергей ударил ножом в грудь своего 26-летнего коллегу Александра. Капитан траулера оперативно рассказал о случившемся на берег. В итоге после оказания первой помощи раненого эвакуировали на вертолете Ми-8.

Сергея задержали. В настоящее время мужчину допрашивают.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — обратили внимание в публикации.

Ранее сообщалось, что в московской школе двое учеников избили подростка за внешний вид, после чего пострадавший попал в реанимацию. На фоне этого родители и ученики создали петицию с просьбой наказать обидчиков, после чего она была разослана в ряд СМИ.

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Мужчину избили и выбросили из окна в Петербурге
МЧС: в Московском районе Петербурга загорелся склад
22 апреля 2025, 18:41

Фото: iStock/ Distortion Media

Пожар на складе случился в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба МЧС в Телеграм-канале.
Сообщение о возгорании по адресу Дизельный проезд, д. 23, к. 3 поступило в 16:38.

Приехавшие на место инцидента сотрудники МЧС выяснили, что «в складском здании размером 15х50 метров происходит горение на площади 500 кв. метров».

В 16:51 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС — это значит, что двух направленных на ликвидацию пожарных расчетов не хватает и их нужно удвоить.

Сейчас устранением пожара занимаются 29 пожарных и семь единиц техники. Информациио пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) был введён в Киржачском районе Владимирской области, где ранее прогремел мощный взрыв. Жителей призвали воздержаться от поездок в Киржачский район на время действия режима ЧС.

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В больнице Таиланда умер российский турист
Mash: в больнице Таиланда умер россиянин, приехавший на отдых с женой в Паттайю
22 апреля 2025, 18:01

Фото: iStock/peterscode

В больнице Бангкока умер бывший полковник МВД Тюменской области Григорий Шаров, впавший в кому во время отдыха в Таиланде. На шестой день у него случился инсульт, потом отёк мозга, затем его перевели на ИВЛ, пишет телеграм-канал Mash.
Шаров приехал вместе с женой в Паттайю. Ему стало плохо ещё в первый день отдыха. Мужчину перевезли в новый госпиталь Vejthani Hospital Bangkok, где врачи должны были стабилизировать его состояние для транспортировки в Россию, но Григорию стало хуже.

В ближайшее время тело россиянина доставят в Тюмень.

Ранее стало известно, что фотограф из Екатеринбурга 33-летняя Дарья поехала отдыхать в Таиланд вместе с друзьями. Во вторник, 15 апреля, у неё началось заражение крови, после чего она впала в кому.

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Режим ЧС введён в районе мощного взрыва во Владимирской области
МЧС: режим ЧС введён в Киржачском районе Владимирской области после взрыва
22 апреля 2025, 17:56

Фото: iStock/Leonid Ikan

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) был введён в Киржачском районе Владимирской области, где ранее прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Жителей призвали воздержаться от поездок в Киржачский район на время действия режима ЧС.

Ранее в этот день появились сообщения о крупном взрыве во Владимирской области. Изначально сообщалось о взрыве около военной части, однако власти региона не подтвердили эти сведения. Позднее очевидцы начали присылать видео с места происшествия, которые публиковали Telegram-каналы. На кадрах – столб густого дыма, который был виден на большом расстоянии.

Позже информацию о взрыве подтвердил губернатор региона Александр Авдеев. Он подчеркнул, что на месте происшествия работают оперативные службы.

В настоящее время причины взрыва уточняются. Губернатор области обещал раскрыть подробности произошедшего позднее.

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Украинская фитнес-модель заявила об изнасиловании боевиками ВСУ
Украинская модель Тереховская заявила, что её изнасиловали бойцы ВСУ
22 апреля 2025, 16:53

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Украинская фитнес-модель заявила, что её изнасиловали боевики ВСУ, когда она пыталась вступить в одно из военных подразделений. Слова девушки приводит телеканал RT в своём Telegram-канале.
Анастасия Тереховская утверждает, что военные накачали её наркотиками, после чего изнасиловали.

Модель подчеркнула, что после произошедшего очень разочаровалась в военных, но всё же выразила надежду, что не все из них такие.

В профиле модели в соцсетях уточняется, что в прошлом году она победила на конкурсе красоты, который оказывает финансовую поддержку украинской армии.

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#военные
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Мощный взрыв прогремел во Владимирской области – видео
В посёлке Барсово под Владимиром прогремел мощный взрыв
22 апреля 2025, 16:45

Фото: iStock/dzika_mrowka

Мощный взрыв прогремел в посёлке Барсово во Владимирской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В настоящее время причины произошедшего уточняются.

Очевидцы наблюдают столб густого дыма. К месту взрыва направляются оперативные службы.

Губернатор Владимирской области Авдеев подтвердил информацию о взрыве. Глава региона озвучит подробности позже.

Ранее в этот день сообщалось, что на трассе М-11 «Нева» в Тверской области столкнулись два грузовика и автомобиль. По данным Telegram-канала Baza, у одного из водителей случился эпилептический приступ. В результате было затруднено движение в сторону Москвы. Видео с места ДТП представлено в материале «Радио 1».

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