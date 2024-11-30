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НаУкраине 45 процентов лиц с ограниченными возможностями к прохождению военной службы были признаны годными после овторных медицинских осмотров. Об этом информирует «Страна.ua» со ссылкой на источник в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
«45 процентов мужчин, ранее имевших статус "ограниченно годных к военной службе", после повторного осмотра получили статус "годен". Остальные 55 процентов признают "негодными"», – подчеркивает издание.
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена оказывала давление на Украину с целью снижения призывного возраста до 18 лет, чтобы быстро увеличить численность украинской армии. По словам источников в Белом доме, Киеву сейчас нужно много рабочей силы для участия в конфликте.
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