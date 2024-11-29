Кулеба признал вероятность поражения Украины в конфликте

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Украина испытывает серьёзные трудности в ходе боевых действий, а средств и ресурсов для изменения ситуации у страны просто нет. Если так будет продолжаться, то Киев может проиграть в противостоянии с Москвой.
Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В интервью изданиюThe Financial Times он задался вопросом, располагает ли Киев средствами и инструментами для изменения траектории событий.
При таком развитии ситуации поражение Украины становится всё более реальным, считает он.
Кулеба также заявил, что нынешний президент США Джозеф Байден мыслит категориями холодной войны, поэтому с ним бесполезно обсуждать темы вступления Украины в НАТО и ядерного оружия. При этом экс-министр считает, что Киеву повезло, что именно Байден в 2022 году был у власти, иначе всё сложилось бы для Киева гораздо хуже.
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«Нет, у нас их нет», — сам себе ответил бывший глава украинского внешнеполитического ведомства.
При таком развитии ситуации поражение Украины становится всё более реальным, считает он.
Кулеба также заявил, что нынешний президент США Джозеф Байден мыслит категориями холодной войны, поэтому с ним бесполезно обсуждать темы вступления Украины в НАТО и ядерного оружия. При этом экс-министр считает, что Киеву повезло, что именно Байден в 2022 году был у власти, иначе всё сложилось бы для Киева гораздо хуже.
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Александр Бойцов