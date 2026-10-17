Огромная 50-километровая пробка парализовала движение на трассе в Забайкалье
В Забайкалье огромная пробка длиной 50 километров остановила движение на федеральной трассе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сотни фур застряли в районе населённого пункта Петровск-Забайкальский, неподалёку от границы с Бурятией. Сейчас движение на автодороге «Байкал» из Улан-Удэ в Читу остановилось.
Водители уверяют, что из-за выпавшего снега большегрузы не могут подняться в гору. По словам некоторых дальнобойщиков, снега — «по колено». Ряд автомобилистов ожидает, что пробка не рассосётся до завтрашнего дня.
Из-за этого путь из Улан-Удэ в Читу у некоторых растянулся на полтора дня. Сегодня в регионе отменили ряд автобусных рейсов. Сейчас в районе Петровск-Забайкальского снега нет, на завтра ожидается ясная погода.
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