Огромная 50-километровая пробка парализовала движение на трассе в Забайкалье

17 октября 2026, 16:02

На трассе «Байкал» в Забайкалье образовалась 50-километровая пробка из-за снега

Фото: Istock/Lubo Ivanko

В Забайкалье огромная пробка длиной 50 километров остановила движение на федеральной трассе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.