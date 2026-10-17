Достижения.рф

Огромная 50-километровая пробка парализовала движение на трассе в Забайкалье

На трассе «Байкал» в Забайкалье образовалась 50-километровая пробка из-за снега
Фото: Istock/Lubo Ivanko

В Забайкалье огромная пробка длиной 50 километров остановила движение на федеральной трассе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Сотни фур застряли в районе населённого пункта Петровск-Забайкальский, неподалёку от границы с Бурятией. Сейчас движение на автодороге «Байкал» из Улан-Удэ в Читу остановилось.

Водители уверяют, что из-за выпавшего снега большегрузы не могут подняться в гору. По словам некоторых дальнобойщиков, снега — «по колено». Ряд автомобилистов ожидает, что пробка не рассосётся до завтрашнего дня.

Из-за этого путь из Улан-Удэ в Читу у некоторых растянулся на полтора дня. Сегодня в регионе отменили ряд автобусных рейсов. Сейчас в районе Петровск-Забайкальского снега нет, на завтра ожидается ясная погода.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0