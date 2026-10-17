Тату-мастеру из Перми грозит срок за татуировку с Девой Марией
Тату-мастеру из Перми грозит реальный срок за татуировку. Как сообщает Telegram-канал SHOT, работу девушки признали оскорбляющей чувства верующих.
24-летняя Екатерина уже пять лет работает тату-мастером. В прошлом году к ней пришла клиентка со своим эскизом. Рисунок не вызвал у девушки сомнений — она набила образ, напоминающий Деву Марию с нимбом из оружия, а фото готовой работы выложила в своей группе.
О работе мастеру пришлось вспомнить 9 октября, когда ей позвонил сотрудник СК и пригласил на дачу объяснений. На публикацию поступила жалоба по ч. 1 ст. 148 УК РФ — об оскорблении чувств верующих.
Сама Екатерина утверждает, что просто выполняла заказ и даже не предполагала, что сделанная год назад работа может кого-то оскорбить. Сейчас девушка надеется, что дело закроют, ведь она не хотела никого обидеть. Максимальное наказание по её статье — лишение свободы на один год.
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