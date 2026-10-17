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В Донецке двухлетний мальчик погиб на лестнице в частном доме

Фото: Istock/maxim4e4ek

В Донецке двухлетний ребёнок погиб из-за несчастного случая на лестнице в частном доме.



Как сообщают «Известия», чрезвычайное происшествие случилось 9 октября. Мальчик находился на втором этаже жилья, а его родители в это время оставались на первом. Малыш начал самостоятельно спускаться вниз по лестнице, но застрял между ступеньками на лестничном пролёте и задохнулся.

Родные вызвали скорую помощь. Прибывшие медики экстренно доставили мальчика в больницу. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти малыша не удалось. Точные обстоятельства трагедии выясняют специалисты.

До этого сообщалось о трагедии в отеле Шарм-эль-Шейха. Там ребёнок из России погиб, упав на высоковольтный кабель.

Ольга Щелокова

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