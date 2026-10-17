В Москве пенсионер отдал мошенникам более 12,9 млн для «поимки преступников»
В Москве 82-летний пенсионер отдал мошенникам более 12,9 миллиона рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Мужчина назвал код из СМС незнакомке якобы для получения доставки. После этого ему позвонил лжеполицейский и заявил, что от имени пенсионера якобы совершили перевод на финансирование преступной деятельности. Аферист убедил его сотрудничать и помочь поймать злоумышленника.
Москвич поверил, что деньги ему вернут, и в течение 10 дней передал курьерам накопления со счетов. Затем по указанию мошенников он продал недвижимость. Преступник под видом правоохранителя порекомендовал ему специалиста по таким сделкам и посоветовал приобрести другое имущество за меньшую стоимость.
Мужчина был уверен, что продажа жилья поможет в поимке злоумышленников. Он совершил сделки, а разницу в стоимости отдал прибывшей к нему женщине-курьеру. В итоге пенсионер лишился больше 12,9 миллиона рублей. Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление лиц преступников.
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