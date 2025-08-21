Огромные волны утащили россиянина в море в Таиланде на глазах у возлюбленной
Россиянин пропал во время купания на пляже в Таиланде: по словам его возлюбленной, его унесли огромные волны, сообщает Bangkok Post.
Инцидент случился примерно в 00:30 (20:30 мск) 21 августа на одном из пляжей района Таланг на острове Пхукет. Полицию вызвала 24‑летняя Камила Шарипова: она рассказала, что вместе с 35‑летним Денисом Коненковым пошла купаться после полуночи, но сильные волны стали сбивать их с ног. В какой‑то момент мужчина оттолкнул девушку к берегу, а сам был унесён в море.
Ночью из‑за плохой видимости поиски начать не удалось; утром на место прибыли водолазы для работы в море.
