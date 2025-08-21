Огромные волны утащили россиянина в море в Таиланде на глазах у возлюбленной

21 августа 2025, 12:24

Bangkok Post: Россиянина унесло в море, когда он купался на Пхукете

Фото: istockphoto/irabell

Россиянин пропал во время купания на пляже в Таиланде: по словам его возлюбленной, его унесли огромные волны, сообщает Bangkok Post.