Три подмосковных школьника получили 350 долларов за поджог на железной дороге
В Подмосковье трое подростков стали фигурантами уголовного дела после поджога объектов железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошёл в Подольске, где несовершеннолетние, по версии следствия, подожгли шкаф обогрева стрелочных переводов и повредили комплексную трансформаторную подстанцию. Ущерб и обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются. В материалах дела утверждается, что подростки действовали по указанию украинских спецслужб.
За совершение поджога обвиняемые получили общую сумму в 350 долларов, о чём свидетельствуют банковские денежные поступления на их счета.
В настоящее время подростки находятся под следствием. Адвокаты настаивают на переквалификации дела: они считают, что действия их подзащитных должны рассматриваться как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, а не как диверсия или терроризм, как это может трактовать обвинение.
Читайте также: