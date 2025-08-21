Станок размолол рабочего на заводе в Петербурге
Трагический инцидент произошёл ранним утром в четверг на одном из промышленных предприятий, расположенных на Октябрьской набережной в Петербурге. По данным РЕН ТВ, 54-летний оператор станка погиб на месте происшествия.
По предварительной информации, во время работы на станке на мужчину упала пластиковая труба, которая раздавила его. Пострадавший получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой помощи.
На месте происшествия уже работают сотрудники правоохранительных органов. Следователи Невского района проводят проверку обстоятельств инцидента, чтобы установить причины и определить наличие возможных нарушений техники безопасности.
Представители завода пока не комментируют случившееся. Ведётся сбор показаний свидетелей и изучение видеозаписей с камер наблюдения.
