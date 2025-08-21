Станок размолол рабочего на заводе в Петербурге

21 августа 2025, 12:06

Фото: iStock/maxim4e4ek

Трагический инцидент произошёл ранним утром в четверг на одном из промышленных предприятий, расположенных на Октябрьской набережной в Петербурге. По данным РЕН ТВ, 54-летний оператор станка погиб на месте происшествия.