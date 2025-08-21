В Подмосковье заметили онаниста
У подмосковной железнодорожной станции «Мельдино» увидели мужчину-онаниста, сидящего на остановке и теребящего половые органы. Как пишут Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев, извращенец не стеснялся прохожих.
В середине июля сообщалось, что в московской электричке произошёл резонансный инцидент. По сообщениям ряда Telegram‑каналов, неизвестный мужчина предлагал детям интим за 500 рублей и ходил по вагонам в поисках школьников, ехавших без взрослых.
Это привлекло внимание местных молодых людей: они вывели мужчину в тамбур, избили его ногами, оскорбили и сняли с него одежду; под ней, по утверждениям свидетелей, обнаружилось женское бельё.
На место прибыли полицейские — задержаны несколько участников избиения, проводится проверка и устанавливается личность пострадавшего и все обстоятельства происшествия.
Читайте также: