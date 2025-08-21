21 августа 2025, 12:04

У ж/д станции «Мельдино» в Подмосковье заметили онаниста

Фото: istockphoto/Dzurag

У подмосковной железнодорожной станции «Мельдино» увидели мужчину-онаниста, сидящего на остановке и теребящего половые органы. Как пишут Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев, извращенец не стеснялся прохожих.