На Камчатке муж ударил свою жену из-за крика на детей и получил ограничение свободы
На Камчатке муж ударил свою жену за то, что она накричала на детей, и получил ограничение свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Инцидент произошёл в селе Мильково. Мать собирала детей в школу, но те не слушались. Женщина решила повысить голос. Отцу это не понравилось: он сделал супруге замечание, а затем ударил её ладонью, попав в висок. Пострадавшая супруга обратилась с заявлением в полицию.
Отмечается, что ранее этот мужчина уже травмировал членов семьи. Известно, что он как минимум один раз очень сильно избил дочь ремнём – у девочки нашли многочисленные кровоподтёки. В этот раз суд приговорил его к пяти месяцам ограничения свободы. Мужчина принёс извинения семье и пообещал больше не проявлять агрессию.
