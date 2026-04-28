Именинник застрелил трёх человек, поссорившись с гостями из-за торта
В Индии именинник застрелил трёх человек во время празднования своего дня рождения из-за ссоры с тортом, сообщила газета Times of India.
Знакомые решили размазать праздничный торт по лицу виновника торжества. Это вызвало у него гнев, после чего начался серьезный конфликт. Словесные оскорбления быстро переросли в перестрелку. Кто именно первым открыл огонь, в настоящий момент остаётся неизвестным.
Трое мужчин получили ранения в результате инцидента и позже скончались в больнице. Главный подозреваемый — сам именинник по имени Джиту Саини. Сейчас мужчина скрывается от полиции.
