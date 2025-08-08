Огромный питон забрался в дом в Таиланде, чтобы съесть 10 вислоухих кошек
В Таиланде огромный питон пробил потолок и забрался в комнату, где находились шотландские вислоухие кошки, сообщает The Thaiger.
ЧП случилось 5 августа в населённом пункте Танакорн, провинции Нонтхабури. Утром домработница, пришедшая покормить десять породистых кошек хозяйки, обнаружила змею, свернувшуюся на шкафу. На место вызвали змееловов, которым с трудом удалось выловить рептилию — она пыталась вернуться в пролом в потолке и вытянулась вдоль стены почти на два метра. Кошек — двух взрослых котов, пяти кошек и трёх котят — успели эвакуировать, и питон их не съел.
По словам представителя местных властей, змея, вероятно, попала на чердак с соседнего заброшенного участка.
Ранее в Бангладеш шестиметровый питон за несколько дней проглотил пять коз — рептилию застали за поеданием очередного животного.
Читайте также: