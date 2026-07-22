«Охотился ночами»: Суд вынес приговор уральскому маньяку, зарезавшему пять женщин
В Челябинской области суд вынес приговор 57-летнему жителю Коркино. Как сообщает прокуратура региона, мужчина совершил серию нападений на женщин в период с 2004 по 2007 год в Металлургическом районе Челябинска.
Злоумышленник выбирал безлюдные улицы и нападал на прохожих в ночное и утреннее время. Он наносил жертвам множественные ножевые ранения, после чего забирал их личные вещи.
От полученных травм скончались пять женщин. В ходе следствия фигурант не признал вину, однако судья признал его виновным по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Суд назначил наказание в виде 13 лет и трёх месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судебная инстанция удовлетворила гражданский иск потерпевших и взыскала с осужденного три миллиона рублей в счёт компенсации морального вреда.
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