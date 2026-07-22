«Охотился ночами»: Суд вынес приговор уральскому маньяку, зарезавшему пять женщин

22 июля 2026, 14:53

В Челябинской области вынесли приговор мужчине по делу об убийстве пяти женщин

Фото: Istock/Akintevs

В Челябинской области суд вынес приговор 57-летнему жителю Коркино. Как сообщает прокуратура региона, мужчина совершил серию нападений на женщин в период с 2004 по 2007 год в Металлургическом районе Челябинска.