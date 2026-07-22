Россиянка вернулась из Вьетнама и попала в больницу с тропической инфекцией

22 июля 2026, 14:18

Жительница Рязани заболела лихорадкой денге после укусов комаров во Вьетнаме

Фото: Istock/wutwhanfoto

Жительница Рязани заболела лихорадкой денге после поездки во Вьетнам. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.





Через два дня после экскурсии в Азии, во время которой туристку покусали комары, у росиянки поднялась температура до 40 градусов и возникла сильная ломота в теле. Жаропонижающие средства не помогали, а самочувствие ухудшалось.



Вернувшись в Россию, девушка вызвала скорую помощь. Медики оперативно диагностировали лихорадку денге, назначили лечение и вели постоянное наблюдение. Через неделю пациентку выписали, сейчас её здоровью ничего не угрожает.



Следует отметить, что во Вьетнаме заболеваемость денге за первые пять месяцев 2026 года выросла в 2,5 раза — зарегистрировали более 50 тысяч случаев. Власти отмечают, что вспышки инфекции становятся менее предсказуемыми.