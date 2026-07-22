Россиянка в состоянии алкогольного опьянения подожгла дом с детьми

22 июля 2026, 13:02

Жительницу Белозёрска заключили под стражу за поджог двухэтажного дома с детьми

Фото: Istock/PamWalker68

В Вологодской области задержали женщину, которую подозревают в поджоге двухэтажного дома с детьми. Об этом информирует ИА «Вологда Регион».