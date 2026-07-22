Россиянка в состоянии алкогольного опьянения подожгла дом с детьми
В Вологодской области задержали женщину, которую подозревают в поджоге двухэтажного дома с детьми. Об этом информирует ИА «Вологда Регион».
Инцидент случился 20 июля в городе Белозёрске. Там загорелся девятиквартирный дом. До прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли семь человек, включая двоих детей.
По предварительным сведениям, пожар устроила 35-летняя местная жительница. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения и действовала из личной неприязни к одному из жильцов, с которым у неё произошёл конфликт.
При этом женщина знала, что в доме находятся другие люди, в том числе несовершеннолетние. После поджога подозреваемая скрылась. Однако правоохранители оперативно задержали поджигательницу и заключили её под стражу. Возбуждено уголовное дело.
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