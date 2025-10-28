Мужчина в Австралии воткнул ручку в лицо священника
В Австралии в Дарвине в пятницу, 24 октября, 38‑летний мужчина напал на священника, готовившегося к вечерней мессе в церкви при католической школе Святого Духа. Об этом сообщает ABC News.
По данным полиции, злоумышленник несколько раз воткнул в лицо священнослужителя, Сураджа Маттаппаллила Хозе, шариковую ручку и затем скрылся. Пострадавшего доставили в больницу. Директор школы Пола Селларс заявила, что он надеется вернуться домой в ближайшие дни.
Подозреваемого задержали в торговом центре «Казуарина Сквер», ему предъявили обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью, нападении при отягчающих обстоятельствах и сопротивлении полиции.
