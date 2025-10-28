28 октября 2025, 12:50

ABC News: Мужчина в Австралии воткнул ручку в лицо священника в храме при школе

Фото: istockphoto/TheaDesign

В Австралии в Дарвине в пятницу, 24 октября, 38‑летний мужчина напал на священника, готовившегося к вечерней мессе в церкви при католической школе Святого Духа. Об этом сообщает ABC News.